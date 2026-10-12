Мъж е открит мъртъв на тротоар в Стара Загора в неделя следобед. По случая са задържани трима души, за които се предполага, че са съпричастни към тежкото престъпление.

Пристигналите на място спешни екипи и полицаи констатирали смъртта на 63-годишен мъж с прободна рана в гърдите.

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Предполагаемият извършител е мъж на 48 години. Установена е съпричастността и на жена на 49 и мъж на 55 г. И тримата са в ареста за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство.