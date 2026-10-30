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Задържани са 13 души
13 души са задържани при мащабна полицейска операция в Хасковско. В търговски обект в града е открит фентанил, електронни цигари и нелегален тютюн.
При акцията в други населени места са иззети различни количества марихуана и метамфетамини.
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Полицията е установила нелегално производство на алкохол, контрабандни стоки, извършители на кражби и неправоспособни шофьори под влияние на опиати.
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