Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста лидера на расистката група „Ку-клукс-клан дивизия“. 32-годишният Николай Чалъков е обвинен в проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза.

Мотивите на съда да остави за постоянно в ареста Николай Чалъков-Чадъра са, че той може да извърши други престъпления, както и да повлияе на показанията на свидетелите, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Днес стана ясно, че е бил задържан в Австрия за около три месеца за подобна дейност. Той е със средно образование, безработен и неосъждан, а с парите, които събирал от членския внос, плащал квартирата си в Пловдив.

Според свидетелски показания, които прокуратурата цитира в съда, при набирането на нови членове Чалъков се представял като лидер на „Ку-клукс-клан дивизия“, а освен това е казал, че има връзки със структурата майка в САЩ.

Той е показвал клип от убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Твърдял, че извършителите са негови хора и членовете на групата ще извършват подобни нападения. Това заяви наблюдаващият прокурор Костадин Паскалев.

Адвокатът му Ясенка Шигарминова няма да коментира темата.

Групата беше разбита преди два дни при специализирана акция на ДАНС, полицията и прокуратурата. В нея са членували още 10 души, сред които четирима непълнолетни на възраст между 16 и 17 години. По данни на разследващите, групата е нападала чуждестранни студенти в района на "Младежки хълм".

Според полицията идеологията, която организацията е проповядвала, е била много по-крайна от тази на групата „Кръв и чест“, която криминалистите разбиха в началото на август в Пловдив след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.