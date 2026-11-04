Българският военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” потегли днес от Морската гара във Варна на ново плаване към Ледения континент.

По традиция експедицията беше изпратена с тържествена церемония и музикални поздрави от Представителния духов оркестър на Военноморските сили.

Основен научен акцент в изследванията тази година ще бъде търсенето на потънали плавателни съдове около остров Ливингстън. Издирването ще обхване района на шест известни исторически корабокрушения, като в проучванията ще се включат водолази и специален подводен апарат. Целта на изследването е да се съберат данни за това кой пръв е достигнал до най-южния континент. Това обясни ръководителят на българските антарктически експедиции професор Христо Пимпирев.

На борда на полярния кораб пътува и специално платно с площ около 100 квадратни метра, върху което са събрани рисунките на 8000 български деца. С него екипажът и учените ще направят опит за рекорд на Гинес за най-голямата изложба от детски рисунки, организирана на Антарктида.