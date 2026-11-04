Снимка: БГНЕС
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Голямата звезда във вдигането на тежести Карлос Насар спечели трета поредна световна титла във вдигането на тежестите и четвърта в кариерата му. Българският щангист излезе днес в едно от най-важните си състезания за годината - шампионата на планетата в Нинбо, Китай, пише Gong.bg.
Снимка: БГНЕС
22-годишният спортист постави нов световен рекорд от 185 килограма в изхвърлянето на Световното първенство в категория до 95 кг.
Българинът демонстрира впечатляваща форма и след успешни опити на 175 кг и 180 кг - покори и рекордната тежест със 185 кг. С това изключително постижение Насар поведе в класирането след първото движение и осигури първия медал за България от шампионата.
Насар грабна и златото в изтласкването с успешните си опити от 213, 220 и с рекорда си от 230 килограма, с което още веднъж пренаписа постиженията в двубоя. С това събра общ резултат от 415 килограма и отново е номер 1 на планетата.
Снимка: БГНЕС
Премиерът Румен Радев поздрави Насар за спечелената титла. Той написа пост във Facebook.
„Постиженията на българските атлети са доказателство, че успехът е напълно възможен, когато си изградил характер, дисциплина и си посветен на победата за България!”, заяви министър-председателят.
Президентът Илияна Йотова също поздрави Карлос Насар за спечелването на четвъртата му световна титла във вдигането на тежести.
„Благодарим ти, мило момче, за силата да побеждаваш в името на България и за волята, с която издигаш българския флаг на най-високото стъпало! За миговете, в които караш цяла България да се гордее и да бъде единна, а целият свят да се прекланя пред силата на българския дух“, написа държавният глава във Facebook.
Йотова определи постижението на Насар като „титанично“.
Редактор: Цветина Петрова