Голямата звезда във вдигането на тежести Карлос Насар спечели трета поредна световна титла във вдигането на тежестите и четвърта в кариерата му. Българският щангист излезе днес в едно от най-важните си състезания за годината - шампионата на планетата в Нинбо, Китай, пише Gong.bg.

карлос

Снимка: БГНЕС

22-годишният спортист постави нов световен рекорд от 185 килограма в изхвърлянето на Световното първенство в категория до 95 кг.

Българинът демонстрира впечатляваща форма и след успешни опити на 175 кг и 180 кг - покори и рекордната тежест със 185 кг. С това изключително постижение Насар поведе в класирането след първото движение и осигури първия медал за България от шампионата.

Насар грабна и златото в изтласкването с успешните си опити от 213, 220 и с рекорда си от 230 килограма, с което още веднъж пренаписа постиженията в двубоя. С това събра общ резултат от 415 килограма и отново е номер 1 на планетата. 

Карлос Насар

Снимка: БГНЕС

Премиерът Румен Радев поздрави Насар за спечелената титла. Той написа пост във Facebook.

„Постиженията на българските атлети са доказателство, че успехът е напълно възможен, когато си изградил характер, дисциплина и си посветен на победата за България!”, заяви министър-председателят.

Президентът Илияна Йотова също поздрави Карлос Насар за спечелването на четвъртата му световна титла във вдигането на тежести. 

„Благодарим ти, мило момче, за силата да побеждаваш в името на България и за волята, с която издигаш българския флаг на най-високото стъпало! За миговете, в които караш цяла България да се гордее и да бъде единна, а целият свят да се прекланя пред силата на българския дух“, написа държавният глава във Facebook.

Йотова определи постижението на Насар като „титанично“.

Редактор: Цветина Петрова

Източник: Gong.bg
14:56

Трети опит на 230 килограма - успешен

Третият опит на Насар на 230 килограма беше успешен. Българинът стана световен шампион. 

14:51

Насар вдигна 220 кг на втория опит

Насар с успех! Вдигна 220 кг на втория опит. 

14:39

Първи опит в изтласкването - успешен

Българинът успя да вдигне 213 килограма в изтласкването, които заяви малко преди опита си.

14:17

Първи заявки в изтласкването

Карлос Насар заяви 200 кг за първоначален опит в движението изтласкване. Минути по-късно обаче промени тежестта на 210 килограма.

 

14:05

Трети опит - световен рекорд и злато!

Насар успя да вдигне заявените 185 килограма в третия опит в изхвърлянето. Това му донесе злато в това движение и рекорд!

13:57

Втори опит - успешен

Карлос Насар вдигна 180 килограма в изхвърлянето. Опитът е успешен!

Основният опонент на българина в надпреварата - иранецът Али Алипур избра същата тежест. 

13:50

Първи успешен опит - 175 кг в изхвърлянето

Карлос Насар успешно вдигна 175 килограма в изхвърлянето. 

По-високата тежест беше променена след началото на състезанието. Първоначално тя беше 173, но след това беше повишена на 175 килограма, които българинът преодоля безпроблемно.

13:40

Насар с първоначални заявки от 170 и 200 кг

Карлос Насар е заявил 170 килограма в изхвърлянето и 200 - в изтласкването.

Очакват се промени в тези заявки, тъй като големият конкурент на българина - Али Алипур от Иран е заявил съответно 175 и 215 килограма. 

13:33

Карлос Насар: Аз съм върховният хищник във вдигането на тежести

"В последните години съм доказал, че аз съм върховният хищник във вдигането на тежести. Така че конкуренцията да мисли какво ще прави. Първата ми цел е да бъда световен шампион. Последните 30 дни бяха наистина доста трудни за мен. Ако имам възможност, имам сили и ако се налага, тогава ще правя световен рекорд". Това каза Карлос Насар преди да замине за Световното първенство.

13:20

Кога ще вдига българинът?

Съперниците на Карлос с по-ниските заявки започнаха да правят своите опити. Насар ще излезе на подиума след известно време заради по-добрите си първоначални тежести. 

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