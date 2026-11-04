Системата за ранно предупреждение BG-Alert беше задействана в Бургас заради очаквани интензивни валежи и опасност от внезапни наводнения, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

В изпратеното до гражданите съобщение се предупреждава за възможни обилни дъждове и се призовава да се избягва преминаването през наводнени участъци, подлези и мостове.

Предупреждението е задействано от областния управител на Бургас. Препоръчва се автомобилите и ценните вещи да бъдат преместени от ниски и застрашени от заливане места, а гражданите да изпълняват указанията на компетентните органи.

По-рано днес системата за ранно предупреждение BG-Alert беше задействана и на територията на община Царево. Екипите на Общината са в пълна готовност и обхождат критичните точки, за да следят обстановката, съобщи кметът Марин Киров.

Червен код за опасни метеорологични явления е в сила за четири общини в областта – Царево, Созопол, Приморско и Малко Търново. За останалите общини на територията на област Бургас е обявен жълт код.

Редактор: Мария Барабашка