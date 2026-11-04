Европейската комисия прие годишния си пакет за разширяването. Документът прави обстоен преглед на постигнатия напредък от държавите партньори през изминалата година и определя ключовите приоритети за реформи по пътя им напред.

Тазгодишният пакет показва, че постоянните усилия за реформи се превръщат в конкретен напредък към членство в Европейския съюз. Това е най-видимо при Черна гора, Албания, Молдова и Украйна.

Според еврокомисарят по разширяването Марта Кос Черна гора е най-близо до членство и се очаква да се присъедини към Съюза през 2028 г. Очакванията са Албания да приключи преговорите до края на тази година. Украйна и Молдова са готови да започнат преговори по всички въпроси, добави еврокомисарят.

Четирите държави отбелязват сериозно придвижване в преговорите за присъединяване, като преговорни клъстери се отварят, а преговорни глави се затварят временно с безпрецедентни темпове.

Северна Македония трябва да покаже решимост за провеждане на реформите и да приеме необходимите промени в Конституцията си. Това заяви Марта Кос пред евродепутатите от комисията по външни работи на Европейския парламент.

По думите ѝ целта на Европейската комисия остава преговорите за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз да започнат веднага след изпълнението на поставените условия.

Въпросът е в ръцете на Скопие Марта Кос

Докладчикът за Северна Македония в Европейския парламент Томас Вайц от групата на Зелените призова за решаване на двустранните спорове чрез диалог. Той даде за пример отношенията между Хърватия и Черна гора и благодари на премиерите на двете държави за срещите и разговорите, чрез които търсят решения.

Според Вайц двустранните отношения не трябва да възпрепятстват процеса на присъединяване. Той раздели отворените въпроси пред Скопие на две групи – двустранни спорове и въпроси на европейско равнище, сред които включването на малцинствата в Конституцията на Северна Македония.

„Конституционните промени трябва да бъдат приети“, заяви евродепутатът. По думите му изходът от настоящата ситуация е в разговорите между правителствата на България и Северна Македония. Вайц предложи Марта Кос да се включи в дипломатическите усилия.

Българският евродепутат Андрей Ковачев от ГЕРБ/ЕНП призова Европейската комисия да даде определение на понятието „двустранен въпрос“. Кос обеща, че институцията ще предостави писмен отговор.

Междувременно ЕК отчита липса на напредък в редица области в Турция и неизпълнение на голяма част от препоръките си. Това показва годишният доклад за напредъка на страната по пътя към членство в Европейския съюз.

Сред основните проблеми са натискът върху опозицията, отслабването на демократичните механизми за контрол, липсата на стратегия за борба с корупцията и намесата на изпълнителната власт в работата на съдебната система. Брюксел критикува и санкциите срещу независими медии, както и нарастващия брой съдебни действия срещу критично настроени към властта граждани.

Според Европейската комисия съдебните действия срещу опозиционни политици и основната опозиционна партия създават риск за равнопоставеността на политическите сили и честността на изборния процес.

„Съдебният натиск върху опозиционните политици и основната опозиционна партия все повече задушава политическата конкуренция, подкопавайки демократичните принципи и честността на избирателния процес“, се посочва в доклада.

Комисията обръща внимание и на силно централизираната президентска система.

В същото време докладът оценява положително капацитета на турските институции, ангажирани с европейската интеграция. Отбелязва се обаче, че гражданското общество работи в ограничителна среда и е подложено на нарастващ натиск, включително заради оттеглянето на чуждестранни донори.

Европейската комисия отчита продължаваща намеса на изпълнителната власт в съдебната система, която според документа подкопава нейната независимост и качеството на съдебните решения. Брюксел посочва, че правосъдието продължава да действа избирателно спрямо опозиционни фигури, докато представители на управляващата коалиция не са подложени на същия натиск.

Комисията отчита продължаващи разследвания, наказателни преследвания и присъди срещу журналисти, адвокати, учени и правозащитници. Част от делата са свързани с обвинения в подкрепа за тероризъм, разпространение на дезинформация или обида на длъжностни лица.

Представители на ЛГБТИ общността и граждански организации също са обект на действия от страна на съдебните и правоприлагащите органи. Докладът посочва случаи на намеса в дигиталната среда и обвинения, свързани с предполагаема непристойност или членство в престъпни организации.

Според ЕК Турция не е постигнала напредък в борбата с корупцията през отчетния период.

В областта на медиите докладът отчита продължаващо налагане на административни и финансови санкции срещу независими телевизии и медии, близки до опозицията.

На фона на критиките Европейската комисия отчита напредък в опазването на границите на Турция. Страната продължава да полага усилия за осигуряване на убежище на около 2,3 милиона бежанци, сред които и сирийци под временна закрила.

Редактор: Мария Барабашка