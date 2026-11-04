Дунавската стратегия може да помогне на хора със сходни проблеми, които обменят опит, решения, работят за развитие на техните умения, за създаване на малки и средни предприятия, да останат и да развият региона. Това каза ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова на закриването на Годишния форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се проведе в рамките на два дни в София.

Тя открои няколко извода, които са важни за бъдещето на Дунавския регион. На първо място е да се промени начинът, по който мислим за околната среда и за икономическото развитие. Според Чобанова това не са две отделни теми. "Когато работим за състоянието на реката, за опазване на биоразнообразието, за почвите, за влажните зони, всичко това има значение и за икономиката, за сигурността и живота на хората", посочи тя. Чобанова допълни, че по поречието на река Дунав това се усеща още по-ясно.

Снимка: БТА

"Много пъти на форума се спомена, че когато възникне един проблем някъде по поречието на Дунав, последиците са върху всички останали", каза Йорданка Чобанова. В тази връзка тя посочи, че трябват повече съвместни действия, по-добър обмен на данни, на знания, на информация, за да има общи решения.

Вторият извод на Чобанова е, че е необходима устойчивост при кризи, което е много по-широко понятие. "Освен за наводненията, за сушите и всякакви други природни бедствия, трябва да бъдем подготвени за бедствия, свързани с критичната инфраструктура, с проблеми с транспортните връзки, с прекъсване на енергийните доставки и други последици, които са резултат от геополитическата нестабилност", заяви тя. Според Чобанова една от най-големите ползи на Дунавската стратегия е, че дава възможност всички координирано да бъдем подготвени и при нужда да си подадем ръка и да си помогнем.

Третият извод на Йорданка Чобанова е свързан с възможностите пред хората в Дунавския регион. В много региони на река Дунав населението намалява и младите хора напускат, търсейки реализация другаде, коментира тя. По думите ѝ е ключово именно младите хора активно да участват в решенията за бъдещето на Дунавския регион още днес.

Според Чобанова Дунавската стратегия помага да бъдат свързани политиките. По думите ѝ много често липсва координация и Дунавската стратегия има ключова роля да помогне на държавите заедно да съгласуват инвестиционните си планове и да използват оскъдните ресурси за нещо, което ще доведе до много по-голяма стойност, когато е измислено и прието от всички заедно. "Това са резултатите, които всички искат да видят - че Дунавската стратегия води до нещо конкретно", коментира Чобанова.

Иван Демерджиев: Сигурността е задължителна предпоставка за развитието на Дунавския регион

Във вчерашния ден министърът на вътршените работи Иван Демерджиев откри форума с думите, че преди да говорим за икономически растеж, трябва да поставим темата за сигурността. По думите му новите форми на организирана престъпност, хибридните заплахи и незаконната миграция изискват общи действия и оперативна съвместимост.

Видео: БТА

Демерджиев заяви, че от създаването си преди 15 години Дунавската стратегия развива своя потенциал като уникална платформа за сътрудничество. Той подчерта възможностите на този формат за насърчаване на икономическия растеж, свързаността, иновациите и сигурността в региона.

Приоритетна област „Сигурност“, координирана съвместно от България и Бавария, се е утвърдила като работеща платформа за сътрудничество, експертен обмен и постигане на оперативни резултати между правоохранителните органи, посочи министърът. Той благодари на баварския министър на вътрешните работи, спорта и интеграцията Йоахим Херман за дългогодишното сътрудничество.

Демерджиев припомни, че на 29 юни тази година двамата са открили четвъртата конференция на министрите на вътрешните работи от Дунавския регион. По думите му в рамките на двудневната конференция са обменени виждания и са набелязани действия в отговор на новите заплахи за сигурността. "Заключенията ѝ потвърждават политическия ангажимент за задълбочаване на полицейското сътрудничество, усъвършенстване на граничния контрол и съвместна борба с тежките престъпления в региона", добави той.

Като друго събитие в областта на сигурността министърът открои семинар за борбата с домашното насилие в Дунавския регион, състоял се на 24 и 25 септември в София с участието на представители на 11 дунавски държави. Той посочи и активното участие на всички 14 държави в работата на управителната група на приоритетната област.

"Устойчивостта и просперитетът на Дунавския регион са възможни само там, където гражданите се чувстват защитени", заяви Демерджиев. Според него постигнатото на министерско равнище трябва да продължи да се превръща в конкретни и видими действия, а сигурността да остане сред най-високите приоритети в европейския дневен ред.

Редактор: Цветина Петрова