Новият размер на минималната работна заплата в България вече е официален факт. От 1 януари 2027 г. най-ниското трудово възнаграждение за страната се фиксира на 660 евро. Това става ясно от Постановление № 235 на Министерския съвет, което вече е обнародвано в „Държавен вестник”.

Проверка в правителствения онлайн портал показва, че решението е взето на 29 октомври и е публикувано ден по-късно. Възнаграждението е изчислено по нова формула, която определя минимална и максимална граница.

Окончателното решение на кабинета за праг от 660 евро идва след сериозни разногласия между социалните партньори и финансовия министър Гълъб Донев при обсъждането на разчетите за Бюджет 2027. При обявяването за обществено обсъждане на проектопостановлението в средата на октомври и премиерът, и социалният министър коментираха, че това не е окончателният размер.

Синдикатите настояваха минималното възнаграждение да достигне 690 евро. Председателят на Синдиката на административните служители „Подкрепа” Кремена Атанасова предупреди, че фиксираната сума ще донесе „бедност и мизерия” за стотици хиляди работещи. Тя подчерта, че заради липсата на необлагаем минимум в България тези 660 евро бруто реално се равняват на точно 512 евро чиста заплата за осемчасов работен ден.

От своя страна работодателите подкрепиха правителствения размер от 660 евро. Зам.-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева обясни, че сумата отговаря на разчетите между бизнеса и властта и целта ѝ е да осигури устойчивост на плащанията. По думите ѝ по-голямо нарастване крие риск минималната заплата да стане прекалено висока спрямо произведеното и драстично да скъси маржа спрямо средната заплата в редица региони и икономически сектори.