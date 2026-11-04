Районната прокуратура в Габрово разпореди спешна проверка по случая с блъснатото куче в Севлиево. Животното е било ударено от лек автомобил на 31 октомври 2026 г. Инцидентът е станал около 15:25 часа на улица в града. На 3 ноември в прокуратурата са постъпили материали от полицията по случая. Незабавно е образувана прокурорска преписка. Още същия ден тя е разпределена на наблюдаващ прокурор.

Дадени са конкретни указания за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Определен е и срок за приключване на проверката. От прокуратурата посочват, че работят активно по случаи на посегателства срещу животни. През последните три години са образувани 18 досъдебни производства за престъпления.

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Пет от делата са внесени в съда с обвинения срещу петима души. Всички обвиняеми са признати за виновни и осъдени. Съдът им е наложил наказания „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок, както и глоби.

Редактор: Габриела Павлова