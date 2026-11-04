Европейската комисия представи нова стратегия на ЕС за устойчив туризъм с цел повишаване на конкурентоспособността, устойчивостта и издръжливостта на сектора.

Стратегията има за цел да помогне на предприятията да се разрастват, а работещите в сектора да надграждат уменията си. Документът предвижда подкрепа за туристическите дестинации при разработването на балансиран продукт, подобряване на преживяванията на пътуващите и запазване на Европа като водеща дестинация в световен мащаб.

Водещите действия в стратегията включват създаване на Академия на ЕС по туризъм, Обсерватория на ЕС за туризма, общо европейско пространство за споделяне на данни, инициатива за опростяване на административните тежести и продължаваща работа за постигане на безпроблемно европейско пространство за пътуване.

Редактор: Мария Барабашка