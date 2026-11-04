Трима души са задържани във вторник в София за държане на наркотични вещества с цел разпространение. Това обяви и.д. директор на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Първата акция се е провела в квартал „Младост”. Там е задържан мъж на 26 години. Полицаите са открили в него малко количество тревиста маса. В жилището му са намерени още наркотични вещества - общо 130 грама, и електронна везна.

Снимка: МВР

Благодарение на този арест е установен следващ дилър, от който е закупено наркотичното вещество, обясни Пелтеков. Той е задържан в жилището, което бил наел. Там е открито голямо количество марихуана - 4,3 кг, плюс 150 грама хашиш, приготвен под формата на масло с мирис на марихуана.

Мъжът наел квартирата с фалшиви документи за самоличност. Пред полицията признал, че с парите, които печели, ремонтира апартамент, който е закупил.

Снимка: МВР

Същевременно екипи на 5 РУ са задържали трети мъж, за който имало оперативна информация. Мъжът се придвижвал с тротинетка. Когато влиза в търговски обект, полицаите също влизат и го задържат. В дрехите му и в кухина на тротинетката са намерени наркотици. Още наркотични вещества са намерени и в жилището му.

Двама от задържаните вече са с повдигнати обвинения, за третия се чакат материалите, каза говорителят на СГП Николай Николаев.

За последния 1 месец 37 лица са предадени на съд за разпространението на различен тип наркотици. В общ размер става въпрос за наркотици на стойност над 1,1 млн. евро, каза Николаев.