По-високи данъчни облекчения за деца и нова възможност за приспадане на разходи за тяхното развитие предлага правителството. Промените са заложени в проект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет днес на заседание на Министерския съвет.

Новото данъчно облекчение ще бъде в размер на 2000 евро за всяко дете. То ще може да се използва за покриване на разходи за здравни, образователни и спортни дейности.

Предвижда се и увеличение на досегашните данъчни облекчения за деца. За едно дете размерът им ще достигне 5000 евро, за две деца – 10 000 евро, а за три и повече деца – 15 000 евро. Облекчението за отглеждане на дете с увреждания ще бъде увеличено на 12 000 евро.

Запазва се възможността данъчните облекчения да се ползват авансово в рамките на данъчната година. Според правителството така семействата ще разполагат с повече средства през годината.

Със законопроекта се въвеждат и промени, свързани с данъчните задължения при преобразуване на предприятия. Регламентират се редът, лицата и сроковете за деклариране на дължимите данъци и предоставяне на информация за изплатените доходи. Целта е да се осигури по-голяма яснота и правна сигурност, включително при автоматичния обмен на данъчна информация.

Предвижда се формулярът, който пенсионноосигурителните и застрахователните дружества подават за целите на автоматичния обмен на информация с държавите от Европейския съюз, вече да се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП). Досега той се обнародваше в „Държавен вестник“.

Проектът предвижда и актуализиране на глобите и имуществените санкции по закона. Част от тях не са променяни от 2007 г. Според мотивите на правителството увеличението цели да засили превантивния ефект на наказанията и да насърчи доброволното спазване на данъчното законодателство.

Редактор: Георги Иванов