Правителството одобри допълнителен трансфер от 200 000 евро за Българското национално радио (БНР), предназначен за увеличение на възнагражденията на музикантите в професионалните му състави. С решението се предвижда средните им брутни месечни заплати да нараснат с 23%, считано от 1 октомври 2026 г. Увеличението ще обхване общо 190 музиканти.

Предложението е внесено от министъра на културата Евтим Милошев. То е част от мерките за подкрепа на българските творци и за запазване на професионалния потенциал на музикалните състави към обществената медия.

По-рано през годината Милошев и генералният директор на БНР Милен Митев са провели поредица от работни срещи, посветени на развитието на музикалните състави и условията за тяхната дейност.

Музикалните състави на общественото радио участват активно в концертния и звукозаписния живот на страната. Техните изпълнения и студийни записи съхраняват и популяризират българската и световната музикална култура пред публика в България и чужбина.

Според мотивите към решението повишаването на възнагражденията ще подпомогне задържането и привличането на квалифицирани музиканти, както и поддържането на професионалното ниво на съставите.

Допълнителните 200 000 евро ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2026 г.

Редактор: Георги Иванов