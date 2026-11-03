Макар под 30% от българите с право на глас да го упражниха тази неделя, си избрахме президент. Илияна Йотова, на която всички анализатори обещаваха победа, я извоюва не без помощта на премиера и ще е първата жена в българската история, която ще приема парада на 6 май.

Агресивната кампания на опонента ѝ, на която тя не отвърна, доказа за пореден път, че у нас избори се печелят не от хвърлящите кал. Дали заради липсата на обща дясна кандидатура, а и поради отказа на жълтопаветниците директно да поискат помощ от посестримата ГЕРБ, ПП–ДБ загубиха изборите, но спечелиха почетното второ място по електорално одобрение.

Относно първите - макар да губи електорална подкрепа от април насам, „Прогресивна България“ вече има цялата власт, след като към вече спечелените изпълнителна и законодателна добавя и поста президент на републиката.

Това е колкото добра вест за тях, толкова и риск пред управляващите, които няма да си имат сглобка, с която да извиняват неудачите си на властовия фронт. Ще бъде интересно на нашата суша не само заради горящите кораби в морето. Поскъпващият живот и дълговете на правителството ще продължават да ерозират кабинета, ако не озапти цените и дефицита още с новия бюджет.

Не протестираме като в Европа, но и тук сме сваляли правителства, когато ни ударят по джоба. Избора, който направихме, и изборите, които следва да направи президентът ни - жена, коментират журналистът Александър Симов и PR експертът Арман Бабикян в ефира на „Челюсти” по NOVA NEWS.

„БСП влезе в тези избори в много трудна ситуация като извънпарламентарна партия за първи път в своята история на прехода. Мобилизацията на първия тур се дължеше основно на БСП, а смятам, че и на втория тур нашата мобилизация също свърши работа, разбира се, плюс допълнителната мобилизация“, заяви Александър Симов.

„Винаги съм казвал, че който си мисли, че БСП е умряла, тежко се лъже“, добави той. По думите му пред БСП се очертава добра перспектива, а най-важният тест за това дали партията ще има бъдеще са местните избори догодина.

Симов коментира, че БСП и „Прогресивна България“ делят общи избиратели, но двете формации не са конкуренция в политическия смисъл на думата. „Забелязвам в „Прогресивна България“ отказа от това да се самоопределят идеологически, да кажат леви ли са или десни, и го правят, защото те в момента са структурирани като партия на властта“, отбеляза журналистът.

„Според мен Илияна Йотова ще се еманципира. Това означава, че няма да служи като продължение на Румен Радев и неговата политика, каквато се налагаше да представлява в момента заради изборната кампания“, смята Арман Бабикян.

„За мен Йотова се превърна в нещо, което не е, точно заради кампанията, започна да се припокрива с тезите на Радев точно заради кампанията. Тя не беше такава като вицепрезидент. Подозирам, че няма и сега да е такава като президент“, каза още PR експертът.

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