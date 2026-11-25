Софийската районна прокуратура повдигна обвинения на 39-годишен мъж за притежание на порнографски материали с деца и наркотични вещества.

Според събраните до момента доказателства в периода от 5 януари до 23 ноември 2026 г. мъжът е притежавал порнографски материали, за чието създаване са използвани лица под 18 години или такива, които изглеждат като ненавършили пълнолетие. Той е обвинен и за незаконно притежание на 2,60 грама канабис и 3,37 грама амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство за две престъпления, за които законът предвижда наказание лишаване от свобода.

Мъжът е осъждан в миналото, но впоследствие е реабилитиран. С постановление на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда той да остане за постоянно в ареста.