В Русе е задържан мъж за притежание на високорисковото наркотично вещество фентанил с цел разпространение, съобщи заместник-окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура Мирослав Маринов. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е провела специализираната операция със съдействието на местната областна дирекция.

При ареста мъжът направил опит да избяга и да се освободи от наркотика. Полицаите открили у него и иззели пакет с 62 грама фентанил, а при последвалото претърсване на постоянния адрес на задържания са намерени още около един грам от веществото и електронна везна.

Откриха наркотици за над 1,3 млн. евро в жилище в София

По случая е образувано досъдебно производство. За престъплението са предвижда наказание лишаване от свобода от две до осем години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева. Окръжната прокуратура – Русе повдигна обвинение на мъжа, а задържането му е удължено до 72 часа.

Хванаха мъж със 17 грама фентанил в Русе

През септември мъж на 44 години беше задържан с около 17 грама фентанил при специализирана полицейска операция в Русе. Отново под ръководството на Окръжната прокуратура в крайдунавския град в началото на миналия месец беше извършена и специализирана операция, разкрила две организирани престъпни групи, свързани с производство и разпространение на високорискови наркотични вещества – фентанил. Към момента не може да се направи връзка между трите случая.

Редактор: Цвета Лазаркова