Черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца, каза външният министър на България Велислава Петрова, която посети Висшето военноморско училище заедно с министъра за Европа и външните работи на Франция Жан-Ноел Баро, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Сред основните акценти на срещата между двамата министри бяха отношенията между България и Франция, като беше отправен и ясен сигнал за задълбочаване на стратегическото партньорство. Двамата министри обсъдиха актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, като специално внимание беше обърнато и на ситуацията в региона на Черно море. Един от най-важните резултати от срещата обаче остава подписването на актуализираната пътна карта към Декларацията за стратегическо партньорство.

Черноморският хъб за сигурност е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море, допълни Петрова. Тя припомни, че в началото на мандата на настоящите управляващи по темата е договорено партньорство с Румъния на равни условия, с фокус върху хибридните и киберзаплахите, както и опазването на околната среда.

България и Унгария ще задълбочават икономическите си отношения и сътрудничеството в Европа

"Сега се фокусираме върху техническата част, как да бъде обособен този хъб във Военноморското училище във Варна, като е видно, че техническата основа я има, както и нужният опит", допълни Петрова. По думите ѝ трябва да се разшири инфраструктурно базата и да се намери начинът, по който ще се ползва цялата информация, която ще се събира.

"България и Франция споделят визията си, че трябва да има мораториум върху атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това трябва да бъде резултат от общи усилия – както на регионално ниво, така и на ниво Европейски съюз и НАТО. Трябва да работим усилено, за да се случи това", заяви тя.

"Днес ще използвам възможността да подпишем пътната карта за стратегическото партньорство между нашите две страни. Така ще покажем подкрепата си за бъдещата платформа за морска сигурност, която ще бъде изградена тук през следващите години във Варна и Констанца. Това е проект на Европейския съюз, който свидетелства за намерението му да защитава източния фланг срещу хибридните атаки", заяви Жан Ноел-Баро.

ВВМУ ще играе ключова роля, те са партньорите, с които ще работим на местно ниво, каза още министър Петрова и изтъкна, че много важна е и подкрепата на Франция, както и на европейско ниво, за адекватното финансиране на тази инициатива.