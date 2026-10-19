София и Будапеща ще работят за разширяване на двустранното икономическо партньорство и за укрепване на стабилността в Европа. Това заяви външният министър Велислава Петрова по време на съвместно събитие с унгарския вицепремиер и министър на външните работи Анита Орбан.

Двете откриха в Министерството на външните работи изложба, посветена на историята на къщата музей „Лайош Кошут“ в Шумен. Събитието е част от отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство – 19 октомври. Тази година се навършва десетилетие от обявяването на датата за общ празник на двете държави.

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Според Петрова проведените разговори с унгарския ѝ колега са създали предпоставки за по-активно сътрудничество в редица области. Тя подчерта, че двете страни споделят общи виждания за бъдещето на Европа и имат интерес от засилване на икономическите връзки.

Българският външен министър обърна внимание на предизвикателствата пред континента, свързани с военните конфликти, сигурността и икономическата нестабилност. По думите ѝ именно в подобна международна обстановка партньорството между държави с традиционно добри отношения придобива особено значение.

Петрова открои общото историческо наследство като един от най-устойчивите фактори за близостта между българския и унгарския народ.

Изложбата проследява събитията след потушаването на Унгарската революция от 1848–1849 г., когато няколко хиляди унгарски изгнаници намират убежище по българските земи. Външният министър припомни и думите на унгарския учен Геза Фехер: „Съдбата ми отреди две родини – България и Унгария“, определяйки ги като символ на историческата близост между двете държави.

От своя страна Анита Орбан заяви, че приятелството между София и Будапеща не се изчерпва с общото минало, а предполага взаимна подкрепа при справянето със съвременните предизвикателства.

Тя подчерта, че стратегическото партньорство между България и Унгария създава възможности за съвместни действия в подкрепа на мира, свободата и сигурността в Европа и по света.

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Унгарският външен министър отдели специално внимание на българското национално малцинство в страната си. Според нея общността има съществен принос за съхраняването и развитието на двустранните отношения, като продължава да укрепва своята културна идентичност.

Орбан съобщи, че Денят на българо-унгарското приятелство се отбелязва и в унгарския парламент с участието на министъра на културата.

Редактор: Цветина Петкова