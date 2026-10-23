Сред освободените украинци има петима души, смятани за загинали при атаката срещу затвор през 2022 г.

Украйна и Русия си размениха по 270 военнопленници, съобщиха официално властите в двете страни. Това е една от малкото хуманитарни области, в които воюващите държави продължават да поддържат диалог.

Сред освободените украински бойци има петима души, за които досега се смяташе, че са загинали при нападението срещу затвора в Еленовка в окупираната източна част на Украйна през 2022 г., съобщи президентът Володимир Зеленски.

Украйна и Русия се разбраха за размяна на 1200 военнопленници

270 наши сънародници вече са у дома. Това е много важно постижение”, написа Зеленски в социалните мрежи и публикува кадри на освободените защитници, много от които загърнати в националния флаг.

Министерството на отбраната на Русия също потвърди успешната процедура, като заяви, че „270 руски военнослужещи са се завърнали”.

От началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. Москва и Киев са успели да си разменят хиляди пленени войници при десетки посреднически мисии.

Редактор: Мария Барабашка

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking