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Сред освободените украинци има петима души, смятани за загинали при атаката срещу затвор през 2022 г.
Украйна и Русия си размениха по 270 военнопленници, съобщиха официално властите в двете страни. Това е една от малкото хуманитарни области, в които воюващите държави продължават да поддържат диалог.
Сред освободените украински бойци има петима души, за които досега се смяташе, че са загинали при нападението срещу затвора в Еленовка в окупираната източна част на Украйна през 2022 г., съобщи президентът Володимир Зеленски.
270 of our people are home. A very important result. National Guard members, including Azov warriors, border guards, warriors of the Territorial Defense Forces, the Navy, the Land Forces, the Airborne Assault Forces, and the State Special Transport Service, as well as nine civilians, are returning home. Most of them had been in captivity since 2022. Most of those released are warriors who defended Ukraine in Mariupol. Defenders from the Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Kyiv, Mykolaiv, and Chernihiv sectors are also returning. Many were illegally convicted in Russia. Among those returning are five people who were believed to have been killed in the Russian terrorist attack in Olenivka in July 2022. We remember one and all and continue searching for everyone. I thank everyone who works to make these exchanges possible. And, of course, I am grateful to our warriors who are replenishing Ukraine’s prisoner exchange fund on the front so that we can bring our people home. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2026
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„270 наши сънародници вече са у дома. Това е много важно постижение”, написа Зеленски в социалните мрежи и публикува кадри на освободените защитници, много от които загърнати в националния флаг.
https://t.co/JQC4dwv1uY— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 23, 2026
Министерството на отбраната на Русия също потвърди успешната процедура, като заяви, че „270 руски военнослужещи са се завърнали”.
От началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. Москва и Киев са успели да си разменят хиляди пленени войници при десетки посреднически мисии.Редактор: Мария Барабашка
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