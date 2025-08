Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че Украйна и Русия са постигнали споразумение за размяна на 1200 военнопленници след последния кръг от преговорите, проведен миналия месец в Истанбул, предаде "Асошиейтед прес".

The NSDC Secretary Rustem Umerov reported today on his communication with the Russian side – an exchange of 1,200 of our people who are currently in captivity is being prepared. We must bring everyone home – both military and civilian – no matter how difficult it may be.



