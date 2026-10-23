Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас посети днес централата на Международния наказателен съд в Хага, който ден по-рано бе обявен за лауреат на наградата „Сахаров” за свобода на мисълта. Отличието се присъжда от Европейския парламент, предаде „Франс прес”.

В Хага Калас проведе среща с председателката на МНС Томоко Акане. Визитата имаше за цел да демонстрира твърдата подкрепа на блока за съдебната институция на фона на наложените санкции от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

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„ЕС ще използва идните шест месеца за диалог, за да намери решение и да обмисли какво може да направи повече, за да помогне на МНС”, заяви Калас.

Европейският съюз вече изрази съжаление от действията на Съединените щати и призова за отмяна на мерките.

На 9 октомври Вашингтон обяви санкции срещу съда с цел ограничаване на дейността му, които предстои да влязат в сила след шест месеца. Американската администрация остро критикува решението на МНС да издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с обвинения за военни престъпления в Газа.

Редактор: Мария Барабашка