Военният министър Димитър Стоянов представя бюджета за отбрана за 2027 г. Той посочи, че предвиденият разход е от 2,23% от БВП. Предвидени са 3,151 млрд.евро са предвидени за МО, което е ръст от 17% в сравнение с 2026 г.

В личен състав разходите са същите - предвидени е увеличение с 4 милиона евро, с което ще бъде компенсиран ръстът на минималната работна заплата.

Най-голям ръст има на капиталовите разходи - от 868 милиона - над 1,223 милиарда евро. Т.е. ръстът е с близо 40%.

Структурата на бюджета за 2027 г. ще бъде по следния начин: капиталови разходи – 40,96%, издръжка – 14,49%, а за персонал – 44,54%. За разлика от 2026 г., когато разходите за персонал са били 51,65% от средствата, отпуснати като бюджет на Министерството на отбраната.

Средствата за военнослужещите

В централния бюджет са предвидени 27,5 милиона за назначаване на нови военнослужещи. Става дума за войнишки състав, който да попълни некомплекта в Българската армия. Процентът на некомплекта в Българската армия е повече от 20%. До месец септември от структурите на Министерството на отбраната бяха освободени над 400 души. Това са хора, които са придобили право на пенсия, и са освободени. Средствата, предвидени за тях, ще постъпят в бюджета на Министерството на отбраната. С тях допълнително ще бъдат назначени военнослужещи в структурите на Българската армия, като надеждата е техният брой да бъзе около 1000 души.

Модернизацията на армията

По отношение на капиталовите разходи – продължава се с проектите за модернизация. Това са договорите за доставка на новите изтребители F-16, придобиване на многофункционални модулни кораби, бойни машини Stryker и брегови противокорабни ракетни комплекси, както и сключените договори за поддръжка на вертолетите Cougar и Panther.

Нови проекти са придобиването на 3D радари, зенитно-ракетни комплекси и 155-милиметрови гаубици. Това са проектите по механизма SAFE, чието финансиране, както знаете, идва със съответното споразумение. Към момента девет проекта са включени в механизма SAFE.

Нови проекти, които трябва да стартират извън инструмента SAFE, са модернизацията и ъпгрейдът на самолетите C-27J Spartan. Те са придобити през 2008 г. Оттогава досега самолетите Spartan не са модернизирани. Част от авиониката вече излиза от употреба и не се произвежда. Това налага модернизация, която изисква и съответното финансово осигуряване. Такъв договор вече е изключен, но авансово плащане ще започне през следващата година.

Предстои осигуряване на ремонта на двигателите, както и ремонт на агрегати за поддръжка на самолетите МиГ-29. „Няма как да продължим да изпълняваме функционалните си задължения, включително задълженията си към структурите на НАТО, без самолетите МиГ-29”, заяви Стоянов.

Самолетите F-16 очакваме през 2027 г. Предстои доставката на системите Viper Shield, които да застъпят на бойно дежурство.

По първия договор за F-16 изпълнението не е приключило. Системата Viper Shield, която е за самозащита, все още не е пристигнала в България. Но имаме уверението от американската страна, че през следващата година тя ще бъде доставена и монтирана на нашите самолети.

„Имаме плащания и по този договор, имаме и резервни части, които трябва да бъдат придобити. Най-късно до 2029 година този договор окончателно ще бъде приключен”, допълни министърът.

Има и два нови проекта, заложени в новия бюджет. Те са свързани с поддръжката на F-16. Единият е точно за поддръжка на F-16, а вторият проект е за придобиване на допълнително ракетно въоръжение за самолетите.

Продължава се и с проектите за придобиване на стрелково оръжие за Сухопътните войски, както и на специализирани самолети за гасене на пожари. Предвидено е придобиването на до шест самолета за борба с пожарите от въздуха.

"Амбицията ни е процедурата за придобиване на самолетите за борба с пожарите от въздуха да приключи до март. Възможно първите два самолета да пристигнат още до края на тази година. България обаче разполага и с други средства. Това са вертолетите Cougar и Mi-17, както и един самолет C-27J Spartan. Миналата година бяхме декларирали шест вертолета. Тази година амбицията може би ще бъде малко по-голяма – да стигнем до седем-осем вертолета”, допълни министърът.

Предвижда се изграждане на способности за разузнаване и наблюдение на земни и морски цели чрез използване на безпилотни летателни системи и български космически платформи.

Предвижда се доставка на различни дронове – за целеуказване, за разузнаване от въздуха и за кинетично въздействие. Включително FPV дронове – такива.

За първи път в бюджета се отделят финансови средства и за научноизследователска и развойна дейност. Предвидени са 5 милиона евро за нови разработки и за въвеждане на иновации в българската армия.

По отношение на статуса на проектите по инструмента SAFE вече е приключен един проект – този за придобиване на 3D радари. До края на годината трябва да приключи проектът за придобиване на пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T. Друг акцент в бюджета е да се приключи със сключване на договора за придобиване на 155-милиметрови самоходни гаубици.

До края на годината трябва да бъдем включени в договора за придобиване на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни системи. Става въпрос за до 10 мобилни и до 10 контейнерни системи.

Другите проекти по SAFE са за допълнителни противокорабни и зенитни ракети за поразяване към новите патрулни кораби.

Предвижда се развиване на способностите за транспортно осигуряване. Амбицията е да се сключат договори за придобиване на до 1040 камиона, от които 700 на първия етап. Това са проекти, които могат да бъдат финансирани по механизма SAFE. Всичко останало, което е предвидено за втория етап, може да бъде придобито със силите и средствата на националния ни бюджет.

По останалите два проекта, които са по механизма SAFE - единият е за придобиване на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност. Работи се усилено с Германия. Другият е за придобиване на 155-милиметрови боеприпаси, за който са предвидени 246,7 млн. евро.

„Продължаваме да полагаме усилия за иницииране на проекти и строителство на още 20 нови локации, тоест в 20 различни формирования. Проектите, които се предвижда да бъдат подготвени и изпълнени са над 150”, заяви Стоянов. Той посочи, че от изключителна важност са инфраструктурните проекти по модернизацията на армията, включително и на „Граф Игнатиево”.

Друг интересен проект е за ремонта на Военноморска база – Варна, който ще бъде изпълнен следващата година. Цената за изпълнението е редуцирана с 19 милиона евро спрямо първоначално заявената.