Екипите на Столичната община работят на терен за отстраняване на последствията от силния вятър в София. До момента са получени 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и 3 за повредени светофарни уредби. Няма данни за пострадали хора.

От Столичната община призовават за обезопасяване на строителните обекти и балконите заради силния вятър.

Снимка: БГНЕС

На терен работят 8 екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и допълнителен дежурен екип. Работата се координира съвместно със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Снимка: NOVA, ж.к. „Света Троица“

Снимка: NOVA, ж.к. „Света Троица“

Силният вятър доведе и до временни затруднения в движението на градския транспорт. Беше временно спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ заради паднали дървета.

Снимка: Стефан Геков, ж.к. „Лагера“

Вятърът в София преобърна контейнери и повреди автомобили. В сила за София е жълт код за потенциално опасно време заради силния вятър с пориви до 90-95 км в час.

Снимка: БГНЕС

В столичния квартал Манастирски ливади-изток три леки автомобила са ударени от кофи за боклук. Един от автомобилите има сериозни щети по багажника.

Заради силния порив на вятъра затварят пътищата към Витоша.

По магистралата от Перник в посока София вятърът е бутнал указателни табели на платното. Подаден е сигнал към 112.

Червен код за опасно силен вятър и частично бедствено положение обявиха във Враца. Хората са призовани да бъдат внимателни и при възможност да не излизат навън във Враца до спирането на ураганния вятър, чиито пориви достигнаха скорост от 110 км/ч.

"Щетите са много, а ситуацията е опасна, поради което обявихме частично бедствено положение", заяви кметът на Враца Калин Каменов.

Снимка: Община Враца

От рано сутринта екипи на БКС и „Пожарна безопасност и защита на населението“ отстраняват паднали дървета, клони, керемиди, ламарини, мазилки и оранжерии.

Снимка: Община Враца

Обезопасяват се паднали стълбове и скъсани жици. Има засегнати няколко трафопоста, поради което има проблем с електрозахранването в селата Челопек и Бели извор.

Снимка: Община Враца

Снимка: Община Враца

На много места в града има щети по десетки жилищни сгради. Има засегнати автомобили, върху които са паднали клони, мазилки и керемиди.

Снимка: Калин Каменов, кмет на Враца