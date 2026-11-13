10 души от пострадалите в катастрофата на автомагистрала „Тракия“ се очаква да бъдат изписани днес от различни болници.

Четирима от тях са настанени в Бургас. Така в лечебни заведения в морския град ще останат други четирима, един от които с опасност за живота, един в тежко и още двама в стабилно състояние.

След оценка на състоянието им в ямболската болница „Св. Пантелеймон“ ще се реши дали да бъдат изписани още четирима души. В тежко състояние там остава един от ранените. В сливенската болница „Д-р Иван Селимински“ към този момент са настанени общо 15 от пострадалите, като ще се реши дали да бъдат изписани двама от тях.

Шестима се намират във Военната болница в Сливен. Още двама са във Военномедицинската академия в София.

Раненият при катастрофата лекар е преместен снощи в ортопедията на "Сърце и мозък" в Бургас. Преди това той е бил в реанимацията.