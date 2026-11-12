Най-малко осем души са загинали, след като сграда се срути в Бруклин, Ню Йорк.

Комисарят на противопожарната служба в американския мегаполис Ню Йорк Лилиан Бонсиньоре заяви, че има 17 ранени. Сред ранените има трима пожарникари и седем деца.

🚨 #LATEST: One person has died after being trapped under the rubble of a collapsed building in New York ▪️ One person died and 12 residents of the apartment building were injured in the collapse in #Brooklyn, #NewYork. ▪️ New York City Fire Department (FDNY) officials said the building was located on a block between Newkirk and Flatbush avenues in central Brooklyn. — APA News Agency (@APA_English) November 12, 2026

„Това ще бъде продължителна операция. Причината за случилото се разследва“, заяви тя на пресконференция.

Сградата в Бруклин се е срутила върху съседен строителен обект, а издирвателно-спасителната операция е „изключително сложна“, посочи Бонсиньоре.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи в социалната платформа Х, че е посетил мястото на трагичния инцидент. „Искам да благодаря на екипите за спешна помощ, които пристигнаха за по-малко от минута и прекараха часове в работа при опасни и технически сложни условия, за да спасят жители на Ню Йорк. Тяхната смелост и отдаденост са изключителни“, написа Мамдани. „Операцията все още е в ход, като на място има стотици спасители. Информацията се обновява с всяка изминала минута“, допълни той.