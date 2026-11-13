Държавата обяви компенсации заради високите енергийни цени. 2 млрд. евро ще бъдат насочени към подпомагане на домакинствата и бизнеса. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев след среща с работодателите и синдикатите. Мерките идват на фона на ново искане на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ от декември с 14%.

Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества каза в ефира на „Твоят ден”, че всички изказвания досега са в посока, че парното няма да поскъпва.

„Към момента цената на газа е повишена, но само за месец ноември. Има поискано известно повишение за декември, но оттам нататък прогнозите са за по-ниски”, допълни той.

По повод проблемите в „Топлофикация-София“ Георгиев отбеляза, че мрежата е на много години, при ремонти на аварии се случва така, че тръбата да се спука на друго място.

Енергийният експерт Констанца Рангелова каза, че трябва да се има предвид колко големи са загубите на „Топлофикация – София”, които трябва да се покриват, и какво е дългосрочното решение. Тя отбеляза, че за първите шест месеца загубите са 70 милиона. Експертът посочи, че втечненият газ е най-скъп, а в газохранилищата в Европа има ниски нива на газови хранилища.

Целия разговор гледайте във видеото.