Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да „приключи въпроса с Куба“ преди края на мандата си, като отбеляза, че със сигурност би обмислил използването на военна сила срещу островната държава.

Попитан в интервю за Salem News Channel дали би разрешил военна операция преди края на президентския си мандат, Тръмп отговори: „Искам да приключа въпроса с Куба, преди да напусна поста си. Следим ситуацията много внимателно. Страната се намира в изключително тежко положение. На практика е провалена държава“, каза той.

Американският президент похвали държавния секретар Марко Рубио, чиито родители са от Куба, като отбеляза, че той „би искал да направи това“.

„Бих искал да мога да го направя в името на хората - на кубинците, които дойдоха в Америка, след като са били третирани изключително зле“, заяви Тръмп.