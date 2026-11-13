Недоволство заради предложени промени в Закона за личната помощ. Те предвиждат нов начин на заплащане и замяна на трудовите договори със специални договори. Близките на хора с увреждания и личните асистенти се опасяват от намаляване на възнагражденията и загуба на трудови права. Заговори се и за протест.

„Този законопроект ни лишава от нашите социални права. Сега сме на трудови договори и имаме права на обезщетения за болничен, майчински”, обясни Десислава, която е майка на дете с увреждане.

Недоволните родители обясняват, че и с трудовите договори имат право да работят на друго място, но не могат, защото трябва да се грижат за децата си.

Притеснения има и относно отвързването на заплащането им от минималната работна заплата. Хората се опасяват, че следващата година, когато минималната заплата се увеличи, тяхната ще остане на нивата от 2026 г. Родителите питат дали знаят управляващите колко разходи има за отглеждането на деца с увреждания.

„Моята заплата и ТЕЛК-ът на моята дъщеря не могат да покрият само терапиите, които посещава. Тук не говорим за храна, дрехи, играчки”, обясни друга майка.