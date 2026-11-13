Силният вятър в София преобърна контейнери, повреди автомобили и събори огради. Има и паднали клони.

В сила за София е жълт код за потенциално опасно време заради силния вятър с пориви до 90-95 км в час.

В столичния квартал Манастирски ливади-изток три леки автомобила са ударени от кофи за боклук. Един от автомобилите има сериозни щети по багажника. Контейнер за смет пък е издухан на улица „Иван Кирков“ и пречи на движението.

На кръстовището на бул. „България“ и бул. „Тодор Каблешков“ има разкъсан от вятъра билборд.

Съборени са строителни огради.

По магистралата от Перник в посока София вятърът е бутнал указателни табели на платното. Подаден е сигнал към 112.