Снимка: Ива Петрова
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Енергийният министър Ива Петрова ще отговаря пред депутатите на въпрос дали „Топлофикация -София“ е изпълнила предписанията на Министерството на енергетиката за подобряване на техническото състояние и експлоатацията на топлопреносната мрежа в срок до 1 октомври, както и какви действия е предприело министерството при установено неизпълнение.
Преди дни от столичната топлофикация заявиха пред Столичния общински съвет, че няма яснота кога точно ще бъде възстановено парното в засегнатите райони на столицата.
Припомняме, че като причина за оставените без отопление домове на прага на зимата от дружеството посочиха остарялата тръбна мрежа и непредвидените аварии. Повреди по топлопреносната мрежа оставиха без отопление и топла вода жители на няколко столични квартала, сред които части от „Дружба 1“, „Изток“, „Лозенец“, „Мусагеница“ и „Левски Г“.
Редактор: Станимира Шикова