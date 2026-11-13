Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.



42-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност като помагач на сочения за физически извършител Славчо Мегеров.

Филипов беше убит в края на септември.