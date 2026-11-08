Само в рамките на няколко месеца стрелбата в Краков е третият подобен атентат срещу мирни граждани.

На 25 юли 21-годишният Абдул Балут с германско-ливанско гражданство се вряза с микробус в пешеходци по време на празненства в парка "Тиргартен" в централен Берлин. При инцидента загина една жена, а 29 души бяха ранени.

На 23 октомври 39-годишен мъж извършва масова стрелба от движещ се автомобил в предградие на Париж. При атаката загива един човек, а петима са ранени. В събота това се случи в Полша, където жертвите са най-много.

Доклад на Европол отбелязва тенденцията, че радикализацията на младежи вече се случва през социални мрежи, криптирани платформи и дори гейминг общности. А насилието често се превръща в инструмент за търсене на идентичност, признание и принадлежност.