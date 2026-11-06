Кадри от нощен бар в центъра на София показват едно от серията нападения, извършени от трима мъже. В края на февруари тази година те нахлуват и пребиват клиенти на заведение. След като бягат оттам, чупят носа и избиват зъби на друг човек на улицата.

Три месеца по-рано същите мъже пребиват клиенти на заведение за бързо хранене в София. След задържането им единият се оказва пуснат по погрешка, въпреки че трябвало да е в ареста.

"Става дума за напълно преднамерена, целенасочена, непровокирана агресия. Към настоящия момент тримата подсъдими са с предявени 14 обвинения", каза говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

В нощта на 28 февруари мъж отишъл в бар на улица „Шести септември” в София, за да прибере приятелите си. На сепарето до тях седнали тримата непознати, които малко по-късно започнали да нападат посетителите без причина. Мъжът разказва пред екипа на NOVA, че тримата се държали като бабаити, седнали до него и приятелите му и започнали да ги провокират. Това накарало компанията да се премести. "Седнах на бара и единият дойде при мен, започна да размахва някакъв плик пред лицето ми. Казах му да ме остави на мира. В следващия момент ме удари по носа. На въпроса ми защо го направи, той ми каза: "А, извинявай, обърках се".

Стопкадър: NOVA

След първия удар насилието продължило. На записи от охранителните камери се вижда как тримата мъже обръщат маси и столове и нападат и други клиенти на заведението.

Мъжът разказва, че започнали да блъскат, да чупят, да хъврлят маси и столове по хората. "Свалиха един човек на земята и тримата почнаха да го ритат. Останалите се отдръпнаха", разказва той.

Стопкадър: NOVA

Потърпевшият допълва, че човекът, който първоначално отишъл при него, го ударил отново по носа. "Усетих, че е счупен, тръгна кръв, имаше разкъсване нагоре", допълва пострадалият. Той е категоричен, че атаката в заведението е извършена без никаква причина, а нападателите били в адекватно състояние.

Друг клиент чул писъци на жени, излизайки от тоалетната. Видял как един от нападателите крещи на барманките. Опитал се да го отдалечи и тогава агресията се насочила към него.

Стопкадър: NOVA

Мъжът, с когото екипът на NOVA разговаря, споделя още, че след като се опитал да помогне, отново бил нападнат - този път от трима души, които започнали да го удрят по цялото тяло. Той паднал и в този момент бил ударен с дръжката на сгъваем нож по главата. Последвала заплаха, че ще бъде намушкан.

От заведението подали сигнал с паник бутон. На място пристигнали четирима охранители. Един от тях разказва, че чул викове за помощ и видял кръв. Охранителят дръпнал един от нападателите, който обаче го ударил два пъти в главата. "Зашемети ме, паднах назад до една колона, след което лицата излязоха от заведението", допълва той. Негови колели споделили, че един от нападателите размахвал нож и заплашвал при напускането на сградата.

Тримата успели да избягат. На място пристигнала и полиция.

Стопкадър: NOVA

След това нападенията продължили - този път в района на НДК, където тримата счупили носа и избили зъби на друг мъж. Пострадалият минавал оттам със свой приятел. Мъжете споделят, че били заплашени - да дадат пари или ще им бъдат "разбити" главите. Единият от нападателите посягал с бутилка. "Всичко стана толкова бързо, че докато се усетим, те си тръгнаха", споделя един от пострадалите.

Скоро след нападенията, тримата мъже са задържани.

Стопкадър: NOVA

Разследващите установяват, че това са 28-годишният Мирослав Цаков и братята Красимир и Цветан Пантови - на 19 и на 22 години.

Стопкадър: NOVA

И тримата имат богати криминални досиета. Двама от тях са осъждани.

Стопкадър: NOVA

"Единият е осъждан за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества, както и за държане на наркотични вещества. Другият е осъждан за грабеж. Тримата имат множество висящи производства, включително за грабежи и телесни повреди. Някои от тези производства са на финална права - разследвания вървят към приключване и предстои внасянето им в съда. И към настоящия момент тримата подсъдими са с предявени 14 обвинения", каза говорителят на СРП Георги Коджаниколов.

Обвиненията обаче не са само за нощта на 28 февруари. Три месеца по-рано - на 11 ноември миналата година, тримата нападнали клиенти на заведение за бързо хранене на улица „Георги Сава Раковски“ в София. Потърпевши отново са напълно непознати за тях хора. "Директно са започнали да се заяждат с тях, да отправят провокативни реплики и жестове. Вследствие на провокацията, един от пострадалите решава да напусне заведението, за да деескалира ситуацията временно. Обвиняемите го последвали. Ударили му шамар. Пострадалият паднал на земята, след което последвал побой. Междувременно от заведението излезли негови приятели, които опитали да спрат конфликта. Обвиняемите извадили ножове и започнали да ги размахват. Единият от пострадалите остава на земята и бива пребит, удрян е с твърдата част на нож", обяснява Коджаниколов.

В опит да се спасят, част от клиентите се върнали в заведението и затворили вратата. Един от нападателите обаче счупил вратата.

Пострадалите във въпросната нощ са 10 души. На нападателите са повдигнати обвинени за четири престъпления - причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди, унищожаване и повреждане на чуждо имущество, хулиганство и грабеж. "Според свидетелските показания подсъдимите са се намирали в превъзбудено и неадекватно състояние", допълва още говорителят на СРП.

След това нападение тримата били освободени срещу парична гаранция. А след насилието в нощния бар през февруари са оставени за постоянно в ареста. Разследванията са обединени и делото влиза в съда. На едно от заседанията обаче Красимир Пантов пристигнал сам, без конвой , въпреки че трябва да е зад решетките. Пред съда обяснил, че е пуснат по погрешка. Съдийката била изненадана, казва една от жертвите на нападателите.

Коджаниколов казва, че не знае колко дни Пантов е бил на свобода, но към момента на съдебното заседание имал действаща мярка за неотклонение задържане под стража. Причините за тази ситуация към настоящия момент не са известни на прокуратурата. Подсъдимият бил задържан в съдебна зала и върнат в ареста.

NOVA потърси обяснение и от правосъдното министерство, откъдето изпратиха следния отговор:

„По повод ваше запитване относно Красимир Пантов, Ви информираме, че със заповед на главния директор на Главна дирекция "Изпълнения на наказанията" е назначена проверка, която да изясни правното положение на лицето. Към момента Красимир Пантов се намира в затвора в гр. София”.

Кой е допуснал освобождаването му по погрешка и кой носи отговорност, от предоставения отговор не става ясно.

Пострадалите се страхуват, че тримата нападатели може скоро да излязат на свобода, тъй като адвокатите им искат да сключат споразумение с прокуратурата.

Потърпевши казват, че нападателите имат много присъди и нямат представа как след затвора ще бъде коригирано тяхното поведение.

"Трябва да бъдат сурово наказани, защото това са потенциални убийци", казва една от жертвите.

Въпросните биячи се срещат в градинката пред "Св. Седмочисленици" в София, набелязват жертви, ходят в заведения, "за да бият и тормозят", казва още един от пострадалите.

"Още на досъдебна фаза имаше желание от страна на подсъдимите и техните адвокати за сключване на споразумение с представител на Софийска районна прокуратура. Но до такова не се стигна. Имат ли основание пострадалите да се притесняват, че към тях може да има реваншизъм? Аз мога да заявя, че СРП ще направи всичко по силите си, това да не се случва", заяви говорителят на прокуратурата.

Защитникът на обвиняемия Мирослав Цаков отказа интервю с мотива, че делото е висящо в районния съд. Уточни, че очаква законосъобразно решение. Адвокатът на братята Красимир и Цветан Пантови също отказа коментар.

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