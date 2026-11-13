Снимка: Боян Ботев, БТА
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Военният министър Димитър Стоянов ще представи бюджета за отбрана за 2027 година. Правителството е заложило над 3 милиарда евро или с 40% повече спрямо тази година.
Военнослужещите обаче ще посрещнат новата година със замразени заплати, заради замразяването на автоматизма, който обвързва възнагражденията им със средните за страната.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов аргументира замразяването с необходимостта от по-високи капиталовите разходи за модернизацията на Въоръжените сили.
Редактор: Ивета Костадинова