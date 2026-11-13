В процедура по свръхдефицит сме – следва да има фискална дисциплина. Това коментира в предаването „Здравей, България” председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев от „Прогресивна България”.

Реформата в Закона за личната помощ

Предложените промени притесниха близките на хора с увреждания и личните асистенти, че ще бъдат ощетени. Те са били канени на среща при министър Ефремова, но са я отказали, посочи Белчев.

„Ще ми се между първо и второ четене тези текстове да бъдат прецизирани. Смятам, че това е нормална парламентарна практика", каза Белчев. И добави, че ще се работи за това майките, които се грижат за своите деца, както и личните асистенти, да не бъдат ощетени.

Притеснения обаче будели злоупотребите с ТЕЛК решенията. „Имаме една почти геометрична прогресия на растежа на ТЕЛК-ове и на злоупотребата с тези ТЕЛК-ове”, каза Белчев.

Той увери, че между първо и второ четене законопроектът ще бъде разгледан сериозно във всички комисии в НС.

„Има три основни елемента в реформата на ТЕЛК. Едната е засилване на контрола. Оттук нататък да не виждаме хора, които са едва ли не със 100% инвалидност, да имат глоби за превишена скорост”, коментира депутатът.

За отвързването на заплащането от минималната работна заплата Белчев каза, че автоматизмите по принцип отпадат, защото това е едно от изискванията на Европейската комисия по условията за свръхдефицит. Но специално в този случай ще бъде коментирано и ще се вземе решението.

Той се надява на дебат с близките на хора с увреждания.

За инфлацията и ръста на доходите

„В разчета за 2027 година има прогнозна инфлация в размер на 3-3,5%, при условие че вдигаме с 5% заплатите в бюджетния сектор, с 6,4% минималната работна заплата. Още повече се вдигат пенсии, заплати на учители”, коментира Белчев.

Той не е съгласен с твърдения, че влизаме в рецесия. „Имаше и такива коментари. Няма как да влезем в рецесия, при условие че брутният вътрешен продукт за следващата година е планиран да се вдигне с 2-3%, ако не се лъжа”, каза депутатът.

„Бюджетът, който се планира за 2027 г., е един от малкото реалистични такива. В него не видях изкуствено напомпани приходи, каквото се е случвало в предходни години”, каза Белчев.

За втория стълб

„Моето лично мнение е, че се раздуха една, за мен, абсолютно измислена тема. Една криза се опитаха да направят колегите от „Продължаваме промяната” и „Демократична България” и то точно в минутите, когато ние с колегата Константин Проданов давахме пресконференция относно резултатите за Сметната палата”, каза Белчев.

За цените на газа и ще има ли компенсации за битовите потребители

„Мисля, че са 20 милиона евро за компенсация на битовите потребители, които се отопляват на природен газ. Това ще бъде част от целия пакет от 2 милиарда евро, който се подготвя от Министерството на икономиката”, каза Белчев.

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