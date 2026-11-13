България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност, която се състоя в Дъблин.

Инициативата утвърждава основите на сигурността в Европа - Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България.

Инициативата беше подкрепена от около 40 държави, сред които всички държави членки на Европейския съюз. Тя стъпва на установените формати на ЕС и НАТО, но обединява и държави извън тях около общи принципи за сигурност. Целта е съвместно изграждане на способности и общи действия за противодействие на заплахите – от хибридните атаки, тероризма и организираната престъпност до борбата с производството и разпространението на наркотици и нелегалната миграция.

България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна, постигнат чрез преговори, като новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ са важна стъпка в тази посока. Европейските позиции трябва да подкрепят този процес, затова България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир. Във връзка с това премиерът Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира. Инициативата изрично зачита националните политики за сигурност и отбрана на всяка държава.

Документът се приема от държавите, без нужда от физически подпис на представителите им. Ако някоя страна има възражение, го представя писмено.

В контекста на ключовите принципи на европейската сигурност България ще продължи да работи за сигурността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура срещу хибридни заплахи, уверяват от Министерския съвет.

„Ние подкрепяме декларацията в нейната работна част, където има ясно изразени принципи за общи усилия за противодействие на организираната престъпност, на тероризма, на хибридните атаки, на производството и разпространението на наркотици, противодействие на нелегалната миграция. Но считаме също така, че в момента текат преговори на световно, и то на високо дипломатическо ниво, за мирно решение на войната в Украйна. И именно тук ние мислим, че трябва езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на тези политически процеси, особено що се касае до преговорите. Затова и ние изразихме резерви към преамбюла на декларацията, така че именно тези формулировки да отговарят на тази динамика, за да може да имаме един по-широк обхват на диалога и да не изключваме мирните решения в тяхната цялост”, каза премиерът Румен Радев пред журналисти.

Той даде и пример. „В по-ранните варианти имаше формулировка за значението на преговорите в Абу Даби и че трябва да ги подкрепим. По-късно това отпадна. Ние настояваме да има такъв текст, ние настояваме това да се отчита и да не стесняваме полето за диалог в никакъв случай, а също и опциите за намиране на решение”, каза Радев.

„Ние подкрепихме тази декларация с резерви само в преамбюла. В протоколите стои моята писмена резерва само към преамбюла. Всичко друго го приемаме и приветстваме”, каза Радев.

Ирландската столица е домакин на деветата среща на върха на Европейската политическа общност и на неформално заседание на лидерите на Европейския съвет на 12 и 13 ноември. Във форумите участват около 50 държавни и правителствени ръководители. Сред основните теми са войната в Украйна, европейската сигурност, конкурентоспособността и сътрудничеството между държавите от Европейския съюз, Западните Балкани и Черноморския регион.