Визитата на Радев в Дъблин и становището на „Кауфланд България” са сред основните теми в парламента днес. Опозиционните формации коментираха търговските вериги у нас и позицията на България в Европа.

ГЕРБ-СДС

Някой от олигарсите на премиера Румен Радев се е огледал в имотите на хранителните вериги и ще направи всичко възможно, за да ги изгони. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод изказване на изпълнителния директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров.

Борисов определи думите му като „абсолютно недопустими“. „И все пак да не забравяме, че е българин. Германец надали ще се изкаже по такава тема“, коментира той. „Замислям се дали не искат постепенно да ни върнат във времето на „Наркоп“, „Кореком“ и „Хоремаг”. Комунистите никога не правят нещо самоцелно, а най-хубавите имоти в големите градове са на тези вериги”, допълни лидерът на ГЕРБ. Той обаче отбеляза, че с подобно поведение хранителните вериги „са си за гонене“.

Борисов коментира и посещението на премиера Румен Радев в Дъблин за Деветата среща на върха на Европейската политическа общност. „Вие от Дъблин разбрахте ли дали сме подписали декларацията, или не сме?“, попита Борисов. От правителствената информационна служба посочиха днес, че България е подкрепила с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност. Министър-председателят Румен Радев е изразил писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане политическите послания да бъдат адаптирани към настоящия етап на преговорите за мир в Украйна. „Премиерът ни е в Дъблин, харчим маса пари – самолети, керосин, стюардеси. Най-скъпите неща са там“, каза Борисов.

„Демократична България”

От „Демократична България” също имаха какво да кажат относно търговските вериги. „Трябва да е ясно първо на шефа на „Кауфланд”, че няма никакво право да има подобно арогантно отношение към българските граждани, към потребителите. Нямат право и на нелоялни търговски практики по отношение на българските производители - нещо, което между другото е доказано от Комисията за защита на конкуренцията в годините и те многократно са глобявани. Това не е първа глоба, това е първа по-висока глоба. Тогава, когато има такива високи глоби, те се обжалват в съда. Нито КЗК е по-голям от съда, нито „Кауфланд” е по-голям от българския пазар, от българските производители, от българските потребители”, категоричен беше Мирчев.

Той препоръча ако от „Кауфланд” не са съгласни със санкциите, да отидат до съда да ги обжалват. „От друга страна обаче е правителството, което трябва да направи така, че да не гонят чуждите инвеститори. Тези компании са важни за България. Те осигуряват работа, вкарват много добри западни практики за това как въобще се прави бизнес, как се печели от мащаб и как се правят нещата по смислен начин. Ние, като страна, трябва да сме наясно, че не можем да гоним инвеститорите, а те да са наясно, че трябва да спазват правилата в България, да уважават и потребителите, да уважават и производителите”, добави депутатът от ДБ.

Мирчев коментира във Facebook и новината, че България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност. „Радев има проблем с ясното говорене, а зад него прозира още по-тежък проблем - комплекси и страх от Русия. В Дъблин беше обсъдена френска инициатива за общи принципи на европейската сигурност, включително правото на всяка държава сама да избира съюзите си и съвместни действия срещу хибридните заплахи. Отново подкрепяме, но „с резерви“. Отново трябва да се обяснява докъде сме съгласни и откъде започва притеснението ни да не подразним Москва”, коментира депутатът от ДБ в социалната мрежа. Той добавя, че вече сме чули тази логика от президента Илияна Йотова покрай съвместното изявление за Украйна в ООН, която казва, че българските предложения за редакции не са били приети, нямало е възможност за изразяване на резерви и т.н. Днес формулата „подкрепяме с резерви“ отново поставя въпроса какво точно защитава България и защо властта толкова трудно го казва ясно, посочва Ивайло Мирчев. Какъв български интерес е застрашен, от кой ангажимент се разграничаваме и какво предлагаме всъщност, пита депутатът. Според него „резервите“ звучат като политически страх, страх да заемем позиция, да застанем уверено до партньорите си - страх от реакцията на Кремъл.

„Възраждане”

„Възраждане“ категорично осъди „арогантния тон и опитите за натиск от страна на ръководството на „Кауфланд България“ след наложената от Комисията за защита на конкуренцията санкция в размер на над 75,6 милиона евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти. Това твърдят от партията в своя позиция до медиите.

Формацията подчертава, че защитава българските производители, родното производство и правото на българския бизнес да работи при честни и равнопоставени условия. „Не можем да приемем модел, при който малките и средните производители са поставени в зависимост от волята на големите търговски вериги, принудени са да правят отстъпки под натиск и да понасят тежестта на едностранно налагани условия. Особено скандално е изказването на изпълнителния директор на компанията Михаил Петров, който заяви: „Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям и ако тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз“. Подобно изказване е недопустимо. То звучи не като позиция на инвеститор, който защитава правата си по законов ред, а като предупреждение към българските институции какво може да им се случи, ако си позволят да санкционират една голяма международна компания”, подчертават от партията на Костадин Костадинов.

Според тях „още по-неприемливо е внушението, че държавата трябва да се съобразява с мащаба на дадена корпорация, вместо да прилага закона еднакво към всички”. Формацията припомня, че КЗК посочва три нарушения в отношенията с български доставчици – натиск за намаляване на доставните цени, недобросъвестно приспадане на възнаграждения за услуги и създаване на необосновани пречки при договарянето на увеличение на доставните цени.

„Възраждане” настоява законът да се прилага еднакво за всички – независимо дали става дума за малък семеен магазин, или за международна търговска верига с милиарден оборот.