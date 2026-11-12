Кои обстоятелства доведоха до трагедията на автомагистрала „Тракия” и имало ли е възможност тя да бъде предотвратена? Темата коментираха в ефира на „Твоят ден” журналистът от „Медиапул” Стояна Георгиева, журналистът Валерий Тодоров и комуникационният експерт Надежда Ганева.

И тримата се обединиха около мнението, че трагедията не бива да се превръща в повод за политически противопоставяния, а трябва да доведе до сериозен анализ на пропуските и конкретни действия.

Ганева обърна внимание на промяната в публичната комуникация в деня след трагедията. „На следващия ден видяхме смяна на реториката – от обвинения към когато и да е за призиви за повече призиви за пътна безопасност. Сега очакваме повече смирение от всички политически представители”, посочи комуникационният експерт.

От своя страна Стояна Георгиева определи като „непрофесионално и несериозно” поведението на управляващите. По думите ѝ още в първите часове властта е насочила обвиненията назад във времето, преди да бъде направен цялостен анализ на обстоятелствата. „Беше непрофесионално, несериозно и грозно още в първите часове настоящите управляващи да хвърлят вина назад, преди да е направен анализ на цялата ситуация”, заяви журналистът.

Тя посочи и възможните пропуски в работата на контролните органи. Според нея е имало действия, които КАТ и „Пътна полиция” са могли да предприемат, след като данните от тол системата са показвали наличието на мъгла.

Валентин Тодоров коментира състоянието на пътната инфраструктура. По думите му липсата на достатъчно пътни знаци, маркировка и проблемите с мантинелите са част от по-голям проблем, свързан с дългогодишна липса на отговорност. „Това е натрупване на безотговорност. Има и лична отговорност, но друго е да кажеш, че заради липсата на координация между службите загиват хора”, смята журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

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