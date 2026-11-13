Безработицата в България продължава да намалява, но едновременно с това се свива и делът на работещите. През третото тримесечие на 2026 г. хората без работа са 3,1% от икономически активното население, което е с 0,3 процентни пункта по-малко спрямо същия период на миналата година. Това показват последните данни на Националния статистически институт.

Въпреки по-ниската безработица статистиката отчита спад в заетостта. Делът на работещите сред хората на възраст между 15 и 64 години достига 70,8%, или с 0,6 процентни пункта по-малко на годишна база. Намалява и икономическата активност – до 73,1%. Това означава, че по-малка част от населението в тази възрастова група работи или активно търси работа.

Общо 95 100 души са били безработни през периода. Близо 60% от тях са мъже, като безработицата сред мъжкото население достига 3,6%, а сред жените – 2,7%.

Образованието продължава да бъде определящ фактор за реализацията на пазара на труда. Най-сериозни затруднения изпитват хората с основно или по-ниско образование, сред които безработицата е 11,2%. При завършилите средно образование показателят е 3,1%, докато сред висшистите едва 1,3% са без работа.

Данните показват още, че всеки пети безработен търси първото си работно място. Близо 41 500 души, или 43,6% от всички безработни, не успяват да намерят работа повече от година. При младите хора на възраст между 15 и 29 години безработицата е 8,1%, въпреки отчетеното намаление спрямо 2025 г.

Близо 2,92 милиона души са заетите в българската икономика. Най-много хора работят в сферата на услугите – над 2 милиона, или 68,3% от всички заети. Индустрията осигурява препитание на 26,9%, а селското, горското и рибното стопанство – на 4,7%.

Повечето работещи са на трудово правоотношение – 86,3%, като три четвърти от тях са в частния сектор. Самостоятелно заетите без наети служители представляват 7,7%, а работодателите – 5,7%. Едва 3,4% от наетите работят по временни договори.

Интересна тенденция се наблюдава при по-възрастните служители. Докато общата заетост намалява, при хората между 55 и 64 години тя се увеличава до 72,2%. При младите на възраст от 15 до 29 години делът на работещите остава непроменен – 34,1%.

Същевременно близо 2,47 милиона души на възраст над 15 години са извън работната сила, което означава, че нито работят, нито активно търсят работа. Жените съставляват 59,2% от тази група.

Сред икономически неактивните в трудоспособна възраст най-голям е делът на хората, които продължават образованието или обучението си – 42,4%. Близо 17 000 души пък са обезкуражени и са се отказали да търсят работа, тъй като не вярват, че ще успеят да намерят подходяща заетост.