ГЕРБ ще внесе между първо и второ гласуване на Закона за бюджета предложение за компенсации на цените за електроенергия за студенти и ученици, които живеят в общежития, така че те да бъдат приравнени към нивата за битовите потребители. То ще обхване още детските градини, училищата и молитвените храмове.

Те заявиха, че правителството на Румен Радев е пропуснало да приравни училища, студентски общежития и молитвени храмове към регулирания пазар, и определиха това като огромна несправедливост.

„В момента средната цена на електроенергията в България минава над 232 евро на мегаватчас, а цената на регулирания пазар за битовите потребители е 74 евро. Ние не забравяме децата, не забравяме студентите, не забравяме молитвените храмове и затова нашето предложение е именно те да са на тези цени, за да не заплащат високите цени на електроенергията”, коментираха от ГЕРБ.