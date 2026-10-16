Европа няма капацитет да замени в близко бъдеще системата Starlink, която Украйна използва, за да се защитава от Русия. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

„Starlink е наистина необходима за Украйна и за съжаление Европа не може да замени тази система в краткосрочен план“, каза Калас.

Украинското военно разузнаване смята, че Русия ускорява изграждането на собствен аналог на Starlink

Коментарът ѝ дойде, след като Киев съобщи за ограничения в използването на американската сателитна интернет система през последните дни.

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Редактор: Ина Григорова