Снимка: БГНЕС
Украйна използва системата, за да се защитава от Русия
Европа няма капацитет да замени в близко бъдеще системата Starlink, която Украйна използва, за да се защитава от Русия. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.
„Starlink е наистина необходима за Украйна и за съжаление Европа не може да замени тази система в краткосрочен план“, каза Калас.
Украинското военно разузнаване смята, че Русия ускорява изграждането на собствен аналог на Starlink
Коментарът ѝ дойде, след като Киев съобщи за ограничения в използването на американската сателитна интернет система през последните дни.
Белият дом е поискал ограничаване на StarshieldРедактор: Ина Григорова
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