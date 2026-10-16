Нареждането за ограничаване на сателитната система, използвана от Украйна за комуникации на бойното поле и операции с дронове, е дошло от Белия дом. Това твърдят двама анонимни източници, цитирани от „Ройтерс”. Според тях, ръководството на Пентагона е получило нареждане услугата Starshield на SpaceX за украинските въоръжени сили да бъде забавена. Не се уточнява кой е взел решението.

Мъск отново призова Зеленски да се оттегли

Илон Мъск написа, че правителството на Съединените щати контролира скоростите на системата и всяко забавяне на мрежата се дължи на американското правителство, а не на компанията му.

Редактор: Габриела Павлова