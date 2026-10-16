Снимка: iStock
-
„Високо напрежение“: Лечение или измама - българи плащат хиляди евро за безшевни операции във Филипините
-
Водни оръдия, сълзотворен газ и звукови гранати на протестите в Тирана
-
Военновъздушните сили отбелязват своя боен празник
-
Части от Западна България остават без ток
-
Спортни новини (15.10.2026 - късна)
-
САЩ удължиха до 24 април 2027 г. разрешението за сделки с чуждестранните дружества на „Лукойл“
Илон Мъск написа, че правителството на Съединените щати контролира скоростите на системата
Нареждането за ограничаване на сателитната система, използвана от Украйна за комуникации на бойното поле и операции с дронове, е дошло от Белия дом. Това твърдят двама анонимни източници, цитирани от „Ройтерс”. Според тях, ръководството на Пентагона е получило нареждане услугата Starshield на SpaceX за украинските въоръжени сили да бъде забавена. Не се уточнява кой е взел решението.
Мъск отново призова Зеленски да се оттегли
Илон Мъск написа, че правителството на Съединените щати контролира скоростите на системата и всяко забавяне на мрежата се дължи на американското правителство, а не на компанията му.Редактор: Габриела Павлова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни