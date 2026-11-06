Президентът Илияна Йотова се срещна с представители на Националния университет по отбрана на САЩ. Участниците в програмата за обучение Capstone са на посещение в страната. По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата пред сигурността в световен план.

Йотова посочи, че изминалата 2025 г. е завършила с над 60 въоръжени конфликта. „Това е страшна диагноза за нашите държави и общества”, изтъкна тя.

Президентът подчерта, че войната в Украйна вече е излязла извън границите на страната. По думите ѝ войната на изтощение не може да бъде решение. Според Йотова краят на конфликта може да се постигне само по пътя на дипломацията чрез преговори за мир, като Европа трябва да има активна роля в този процес. „Без Европа не може да бъде постигнат траен мир. Европейският съюз трябва да представи свои конкретни предложения за мира в Украйна, за архитектурата на сигурност, стабилност и предвидимост на Стария континент”, заяви тя.

Държавният глава определи като позитивна стъпка планираните след дни в Абу Даби преговори за мир.

Снимка: Президентство на Република България

Фокус на срещата беше сигурността в Черно море. По думите ѝ атаките срещу кораби създават значителни икономически и финансови рискове, както и заплахи за европейската енергийна сигурност и продоволствената сигурност в Азия и Африк. Йотова открои активните действия на страната ни в отговор на тези предизвикателства. Тя посочи свикването на Консултативния съвет за национална сигурност за предприемане на мерки, поредицата от срещи и разговори на различни нива от с партньорите от Европейския съюз и НАТО, както и със съседните Румъния и Турция в търсене на по-тясна координация.

Президентът представи и идеята за провеждане на форум за сигурността в Черно море с участието на шестте държави по неговите брегове – България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия, чиято цел е постигането на мораториум върху военните действия в басейна.

Йотова подчерта ключовата роля на България, която по думите ѝ ще нараства през следващите години не само в региона, а и в цяла Европа. Във връзка с това тя посочи инфраструктурните, енергийни и дигитални коридори, изграждането на които е свързано с нашата страна.

Снимка: МС

Премиерът Румен Радев също проведе среща с представителна група 27-1 на Националния университет по отбрана на САЩ по програмата „Capstone“.

Снимка: МС

В рамките на разговора министър-председателят подчерта стратегическото значение на отношенията между България и САЩ и изрази увереност, че двете страни ще продължат да развиват активното си партньорство в областта на отбраната и сигурността. „САЩ са наш стратегически съюзник. Продължаваме да развиваме стратегическото си партньорство в областта на отбраната, включително чрез изграждането и развитието на критично необходими способности. Сериозните предизвикателства пред света изискват от нас своевременно планиране, добра координация и готовност за своевременна реакция“, посочи министър-председателят.

Снимка: МС

Румен Радев подчерта, че модернизацията на Въоръжените сили и развитието на отбранителните способности са сред водещите приоритети на правителството за гарантиране на националната сигурност и изпълнение на съюзническите ангажименти на България.

Редактор: Ивайла Маринова