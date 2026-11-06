Бившият управител на Нидерландската централна банка Клаас Кнот и испанецът Пабло Ернандес де Кос ще се борят за поста председател на Европейската централна банка на мястото на Кристин Лагард. Кандидатурите им бяха официално обявени.

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Снимка: БГНЕС

Клаас Кнот, снимка: БГНЕС

Кнот и Ернандес де Кос, който в момента оглавява Банката за международни разплащания, бяха смятани за основните претенденти за поста още преди публикуването на списъка с кандидати от председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис.

Редактор: Ина Григорова

Източник: БГНЕС