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Бившият управител на Нидерландската централна банка Клаас Кнот и испанецът Пабло Ернандес де Кос ще се борят за поста председател на Европейската централна банка на мястото на Кристин Лагард. Кандидатурите им бяха официално обявени.
Клаас Кнот, снимка: БГНЕС
Кнот и Ернандес де Кос, който в момента оглавява Банката за международни разплащания, бяха смятани за основните претенденти за поста още преди публикуването на списъка с кандидати от председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис.
El Gobierno presenta oficialmente la candidatura de Pablo Hernández de Cos a la presidencia del BCE https://t.co/LFm1KhUjwS Por @rodrigopdl— elDiario.es (@eldiarioes) November 6, 2026
Редактор: Ина Григорова