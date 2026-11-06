Двама души загинаха, след като лек самолет се разби на автомагистрала А2 в Германия, североизточно от град Магдебург. При катастрофата самолетът се е запалил, съобщава ДПА.

Инцидентът е станал в ранния следобед в петък между град Бург и крайпътния комплекс Кренберге. По първоначални данни няма засегнати автомобили, преминаващи по магистралата.

След катастрофата движението в посока Хановер е било спряно. На мястото са изпратени полицейски и спасителни екипи, пожарникари от няколко близки населени места и линейки. В операцията са участвали и екипи за психосоциална подкрепа при извънредни ситуации.

Deutschland: Kleinflugzeug stürzt auf Autobahn ab https://t.co/cyy1Y8XMM6 https://t.co/Z89xYKuUwv — Svejk Eiltmeldungen (@svejkaktuell) November 6, 2026

Кадри от мястото показват останките на червено-бял самолет, обхванат от пожар. Голяма част от машината е унищожена, като опашната ѝ част е останала върху пътното платно. Обгорели отломки са разпръснати и по близкия насип.

Автомагистрала А2 е един от основните транспортни маршрути в Германия. Тя свързва района на Берлин със Северен Рейн-Вестфалия.

Редактор: Георги Иванов