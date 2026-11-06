Министерството на туризма подготвя дългоочаквана реформа, която отговаря на настояванията на туристическия бизнес за по-силна държавна подкрепа, свързаност и реални резултати от средствата за реклама. Проектобюджетът за 2027 г. предвижда допълнителни 10 млн. евро за нов механизъм за реклама и свързаност. Очаква се средствата за популяризиране на България да нараснат двойно спрямо 2026 г.

За първи път министърът на туризма защитава в проектобюджета подобен финансов ресурс и нов модел за неговото използване, изграден върху пряко партньорство с авиокомпании и водещи международни туроператори. Целта е рекламата на България да бъде пряко обвързана с разкриването на нови въздушни линии, увеличаването на туристическите потоци и удължаването на сезона. Така държавата преминава от традиционно финансиране на рекламни дейности към целенасочени инвестиции в достъпността и конкурентоспособността на българските дестинации.

„Чухме гласа на туристическия бизнес и отговаряме с конкретни действия. България има огромен потенциал и работим той да се превърне в повече полети, туристи и реални приходи за бизнеса и местните общности. Всяко вложено евро трябва да носи измерим резултат”, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Сред предвидените промени е и реформа на туристическия данък, чрез която най-малко 50% от приходите да бъдат насочвани към реклама и свързаност на съответната дестинация. Местният бизнес и общностите ще участват в определянето на приоритетите, а разходването на средствата ще бъде публично.

Паралелно с това се подготвя свързване на туристическите регистри и засилване на контрола върху краткосрочното настаняване. Очакванията са през 2027 г. да бъдат отчетени допълнително между 500 хиляди и 1 милион нощувки спрямо 2026 г., което ще увеличи местните приходи и ще създаде по-справедливи условия за конкуренция.

Реформите предвиждат и развитие на Националната обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт, чието създаване беше обявено през септември. Чрез анализи и измерими показатели тя ще подпомага решенията за развитието на сектора.

Продължава и работата по създаването на Туристически гаранционен фонд, който да осигури допълнителна защита на пътуващите при неплатежоспособност на туроператор. В партньорство с вече учредената Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма, ще се работи за по-тясна връзка между образованието и потребностите на бизнеса.

„Работим за това до 2030 г. да удвоим броя на чуждестранните туристи и да увеличим прекия принос на туризма към брутния вътрешен продукт с поне два процентни пункта. Това изисква последователни реформи, инвестиции и истинско партньорство с бизнеса”, подчерта Димитров.

Нормативните промени са планирани на три етапа – първи пакет през ноември 2026 г., допълнителни мерки и подготовка на Туристическия гаранционен фонд до януари 2027 г. В това число влизат и комплексни решения за националните курорти, категоризацията, морските плажове и данъчното облагане до юни 2027 г.

Редактор: Ивайла Маринова