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Дисциплина, социален и икономически растеж. Това вижда в параметрите на Бюджет 2027 депутатът от „Прогресивна България” Здравко Марков. По думите му посоката е ясна – прозрачност и заздравяване на фиска.
Според него има три ключови направления в бюджета. „Стремим се към фискална консолидация, увеличаване на социалните плащания и икономически растеж, подкрепен от инвестиции както в инфраструктурата, така и в енергетиката”, обясни народният представител.
„Ние сме първите, които подхванахме истинска административна реформа. В публичната администрация ще бъдат съкратени над 5000 щатни бройки и над 2000 - в държавните предприятия в рамките на 2027 година”, обясни Марков. Част от тези съкращения ще бъдат на незаети щатни бройки.
Депутатът подчерта, че е важна цялостната оптимизация на публичния сектор, което ще доведе до облекчения за бизнеса и до по-лесен достъп до публични услуги.
„Смятаме, че ще успеем да овладеем инфлацията в рамките на 4%”, каза депутатът.
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Редактор: Ина Григорова