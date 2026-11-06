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Коледният фермерски базар пред Националния дворец на културата ще се проведе от 20 ноември до 27 декември 2026 г. Той ще бъде разположен около втората каскада на фонтаните пред НДК и ще бъде част от Sofia Christmas Fest 2026.
Министерството на земеделието и храните кани български производители да се включат в инициативата. За тях ще бъдат осигурени оборудвани коледни къщички, в които ще могат да представят и продават своята продукция. Целта на базара е да популяризира българските земеделски продукти и да даде възможност на производителите да се срещнат директно с потребителите.
За да могат да участват повече производители от различни части на страната, местата ще се разпределят на ротационен принцип. Всеки одобрен участник ще получи възможност да представя продукцията си в рамките на седем последователни дни. Кандидатите могат да посочат предпочитан период и резервни дати. При подбора предимство ще имат производителите, които не са участвали в предишни издания на базара.
Заявления могат да подават земеделски производители, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., както и производители от приоритетните сектори в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за 2023–2027 г.
Желаещите трябва да попълнят заявление с информация за стопанството си, продукцията, която ще представят, и предпочитаните дати за участие. Документите ще се приемат до 13 ноември 2026 г. включително.
Повече подробности за участие можете да откриете ТУК.
Редактор: Дарина Методиева