Отиде си основателят на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев. Той починал след кратко боледуване, съобщи на Facebook страницата си президентът на синдикалната организация Димитър Манолов. Съобщението за кончината на почетния президент беше публикувано и на сайта на КТ „Подкрепа”.

След демократичните промени д-р Тренчев посвещава повече от четвърт век на изграждането на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Под негово ръководство организацията се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални конфедерации в България, със силни отраслови и регионални структури и активна роля в социалния диалог. Той участва в изработването на ключови политики, в националния социален диалог и в решаването на редица социални и трудови конфликти, организира протести, национални стачки и обществени кампании.

Голям е и приносът на д-р Тренчев за международното утвърждаване на българския синдикализъм. Благодарение на неговите усилия КТ „Подкрепа“ става първата българска синдикална организация, приета в международното и европейското профсъюзно семейство. Самият той е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и за вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи – признание не само за личния му авторитет, но и за мястото на България в европейския социален диалог.

Хората от КТ „Подкрепа“ винаги ще помнят д-р Константин Тренчев. Ще го помнят като човека, който доказа, че свободата започва с куража да кажеш „не“ на несправедливостта. Като основателя, който превърна една малка група съмишленици в национално представителна конфедерация. Като лидер, който превърна една смела идея в свободен синдикат с национален авторитет и международно признание. Поколения синдикалисти ще продължат да разказват историята за неговата смелост, последователност и безкомпромисност. Докато има хора, които вярват в свободата, солидарността и достойнството на труда, приносът на д-р Константин Тренчев ще продължава да живее чрез делата на КТ „Подкрепа“. Защото някои хора не си отиват от историята. Те остават в нея. КТ "Подкрепа"

Поклонението ще се състои на 09.11 от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“, гр. София. NOVA изказва искрени съболезнования на близките на д-р Тренчев.